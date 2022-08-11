Псковичи стали чаще выбирать Белоруссию для турпоездок

17:55, 11 августа 2022, ПАИ

Жители Псковской области стали чаще выбирать Белоруссию для туристических поездок. Об этом сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По её словам, наибольшим спросом у псковичей пользуются белорусские санатории. Подобный ажиотаж может быть вызван доступными ценами, преференциями и скидками, полагает Гелена Самохвалова. При этом поездки в Белоруссию предпочитают в большей степени люди старшего возраста, чем молодёжь.

Также большой популярностью в августе у псковичей пользуются туры в Абхазию, Минеральные Воды и Сочи.

«Что касается российского внутреннего туризма, увеличение стоимости мы не заметили, а вот на некоторых зарубежных курортах стоимость выше на порядок», – прокомментировала Гелена Самохвалова разницу цен.

Ранее сообщалось, что туристы из России начали массово приобретать туры выходного дня для поездок в Белоруссию после ухода с рынка зарубежных брендов.