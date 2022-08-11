Фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту» пройдёт в сентябре

18:07, 11 августа 2022, ПАИ

Открытый фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту», посвящённый советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту СССР Зиновию Гердту, пройдёт в Себеже 17 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Главной площадкой фестиваля станет Себежский районный центр культуры, на сцене которого театральные коллективы региона покажут свои лучшие постановки.

На набережной Себежского озера расположатся творческие площадки: «Кукольный квартал», «Затея сельской остроты», медиа-мастерская «Школа юных блогеров».

В рамках «Кукольного квартала» организуют показы кукольных спектаклей, которые смогут посмотреть как самые юные зрители, так и взрослые. Также в программе – мастер-класс по изготовлению кукол и музей под открытым небом.

На площадке «Затея сельской остроты» любительские театры и фольклорные коллективы представят зрителю самобытность русского языка, национальное своеобразие, остроту народного фольклора и классики.

«Медиа-мастерская «Школа юных блогеров» позволит гостям фестиваля погрузиться в мир культурной журналистики, побеседовать со спикерами, чья деятельность напрямую связана с культурой и средствами массовой информации. На ремесленной ярмарке все желающие смогут приобрести изделия ручной работы и сувениры на память», – добавили в областном центре народного творчества.