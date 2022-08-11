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Общество

Псковские пожарные провели учения на комплексе сжиженного газа

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Тренировочное пожарно-тактическое учение по теме «Тушение пожаров газовой смеси в резервуарах» прошло на комплексе сжиженного природного газа на станции «ООО Криогаз-Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно тактическому замыслу учения, в результате технологического процесса произошёл разрыв трубопровода с сжиженным природным газом у резервуара с последующим возгоранием. Администратор предприятия передал по телефону «101» сообщение об условном возгорании. По окончании учения проведено оперативное совещание, на котором был произведён разбор учения, даны оценки действиям личного состава.

Как отметили в ведомстве, газопроводы, компрессорные станции, склады и базы горючего, выполняя важные функции по приёму, переработке и распределению топлива, являются сложными пожаро- и взрывоопасными объектами. От слаженных действий пожарных зависят жизни многих людей, поэтому ГУ МЧС России по Псковской области уделяет большое внимание тренировкам на подобных объектах.

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