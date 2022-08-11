Псковские пожарные провели учения на комплексе сжиженного газа

18:18, 11 августа 2022, ПАИ

Тренировочное пожарно-тактическое учение по теме «Тушение пожаров газовой смеси в резервуарах» прошло на комплексе сжиженного природного газа на станции «ООО Криогаз-Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Согласно тактическому замыслу учения, в результате технологического процесса произошёл разрыв трубопровода с сжиженным природным газом у резервуара с последующим возгоранием. Администратор предприятия передал по телефону «101» сообщение об условном возгорании. По окончании учения проведено оперативное совещание, на котором был произведён разбор учения, даны оценки действиям личного состава.

Как отметили в ведомстве, газопроводы, компрессорные станции, склады и базы горючего, выполняя важные функции по приёму, переработке и распределению топлива, являются сложными пожаро- и взрывоопасными объектами. От слаженных действий пожарных зависят жизни многих людей, поэтому ГУ МЧС России по Псковской области уделяет большое внимание тренировкам на подобных объектах.