Самолёт из Москвы успешно приземлился в аэропорту Пскова
Самолёт из Москвы успешно приземлился в аэропорту Пскова, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на и.о.директора Псковского аэропорта «Княгиня Ольга» Алексея Сырорыбова.
Как сообщалось ранее, вылет самолёта авиарейса Москва-Псков отложили по техническим причинам.
Самолёт вылетел из московского аэропорта «Внуково» в Псков в 06:53.
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