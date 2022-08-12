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Происшествия

Псковича задержали за кражу алкоголя

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 августа экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По данному факту проводится проверка.

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