Псковича задержали за кражу алкоголя

09:38, 12 августа 2022, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 августа экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 36-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. По данному факту проводится проверка.