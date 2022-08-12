Группа «Сколот» выступит на фестивале исторической реконструкции в Самолве

12:33, 12 августа 2022, ПАИ

Алексей «Тамбовский Фолк» Павлов, лидер фолк-рок группы «Сколот», приглашает на исторический фестиваль реконструкции конного похода Александра Невского «Александрова дорога» и «Ледовое побоище» в деревне Самолва. Группа выступит 20 августа у мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Музыкальные композиции посвящены большому периоду истории славяно-русской культуры – с древнейших времён до наших дней, от серьёзной героико-ратной тематики до весёлых праздничных напевов. Группа также включила в репертуар инструментальные произведения средневековой Европы (XIII–XVI века).

Также на фестивале пройдут показательные бои конницы и реконструкция боёв, прибытие и приветствие дружины Александра Невского. На мероприятии будут работать торговые ряды (литьё, кожа, оружие), ярмарка современных мастеров, будут организованы исторические мастер-классы (стрельба из лука, прикладное искусство).