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Общество

Средняя зарплата строителей в Псковской области выросла на 17%

Среднемесячная заработная плата работников в строительной сфере Псковской области за январь–май 2022 года составила 33 598,4 рубля и выросла по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Отмечается, что в январе–мае 2022 года среднесписочная численность работников в строительстве составила 4 794 человека, по сравнению с январём–маем 2021 года она снизилась на 24,9 %.

Одним из важных направлений строительной деятельности является возведение социально значимых объектов и объектов производственного назначения. За пять месяцев 2022 года в Псковской области построили дошкольные образовательные организации на 140 мест, предприятия общественного питания на 104 места, 25 километров газовых сетей.

Ежегодно жилищный фонд Псковской области расширяется за счёт строительства нового жилья. Так, за январь–май 2022 года ввели в действие жилые дома общей площадью 175,1 тысячи квадратных метров, что на 44,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доля индивидуального строительства в общем объёме введённого жилья за январь–май 2022 года составила 65,6 %.

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