Сюрпризы пообещал глава Великих Лук на празднике в честь Дня города

12:47, 12 августа 2022, ПАИ

Традиционный яблочный пирог смогут попробовать великолучане в День города, 27 августа. Кроме того, в этот же день пройдёт празднование 350-летия со дня рождения Петра I. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Праздник откроет благовест «К своим истокам прикоснись!» у Свято-Вознесенского собора в 11:00. У стен храма пройдёт церемония награждения жителей, которые внесли весомый вклад в развитие Великих Лук, благодарственными письмами главы города. Грамотами и медалями «За любовь и верность» будут отмечены семейные пары.

«Это далеко не вся праздничная программа! Следите за новостями, афиша и сюрпризы уже готовятся», – добавил Николай Козловский.