Борис Елкин: Сложно переоценить роль ВВС РФ в защите страны

12:19, 12 августа 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил военнослужащих и ветеранов Военно-воздушных сил России с профессиональным праздником. Текст поздравления Борис Елкин опубликовал в своём Telegram-канале.

«ВВС – важнейшая часть Вооружённых сил России, роль которой в защите воздушного пространства нашей страны и национальной безопасности сложно переоценить. В Пскове дислоцируется одно из передовых соединений ВВС – 334-й военно-транспортный авиационный Берлинский Краснознамённый полк. Выполняя важнейшие государственные задачи, наши лётчики не раз доказывали свой высокий профессионализм, боевую готовность и мужество», – написал Борис Елкин.

Он пожелал военнослужащим и ветеранам Военно-воздушных сил России здоровья, счастья и долголетия. «Пусть небо будет чистым и мирным, а дома всегда ждут близкие», – заключил градоначальник.