Заявку для окончания реставрации церкви в Мелетово оформит Псковский музей-заповедник

12:53, 12 августа 2022, ПАИ

Приезд в Псков экспертов департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры для оценки состояния церкви в Мелетово прокомментировала Псковскому агентству информации гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она напомнила, что с 2019 по 2021 год на объекте культурного наследия «Церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Мелетово» ООО «Анфилада» выполнило реставрационные работы.

«14 ноября 2021 года я в составе комиссии вместе с председателем комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадимом Анатольевичем Нэдиком, представителями органов государственной охраны и представителями подрядчика выехала на объект для приёмки выполненных работ. В тот день комиссией эти работы приняты не были», – рассказала Светлана Мельникова.

Подрядной организации выдали заключение в отказе приёма объекта до исправления выявленных недостатков. Однако эти недостатки не исправлены до сих пор, подчеркнула она. «Более того, по прошествии шести месяцев появились новые повреждения. Из-за недостаточно качественно выполненной отмостки проявились элементы биологических поражений и высолы», – добавила гендиректор Псковского музея-заповедника.

Светлана Мельникова также пояснила, что по инициативе Псковского музея-заповедника вызвали представителей главной государственной экспертизы, которые выехали на место вместе с представителями органов госохраны.

«Был составлен протокол по имеющимся недостаткам, которые образовались в ходе выполнения последней реставрации. В общей сложности из суммы контракта, который составлял 37 млн рублей, было выполнено менее одной трети запланированных работ, – отметила Светлана Мельникова. – Сейчас музей-заповедник будет заниматься оформлением новой заявки на дополнительные работы для того чтобы закончить реставрацию столь значимого объекта».