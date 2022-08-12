Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Палаты у Сокольей башни открылись для посетителей в Пскове

Памятник гражданского зодчества XVII века «Палаты у Сокольей башни», который известен псковичам как Дом Ксендза, открыл свои двери для посетителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В рамках экскурсии «Возрождение. Выставка одного музея» можно будет не только прогуляться по двору, рассматривая и изучая особенности архитектуры палат, но и проникнуть внутрь, увидев музейное пространство после реставрации ещё до того, как оно заполнится экспонатами.

Экскурсии проводятся по предварительной записи для групп от 3 до 15 человек:

  • со вторника по пятницу – в 11:30, 14:00 и 16:00 (есть возможность проведения вечерних экскурсий в 20:00);
  • в субботу – в 12:00.

Билеты на экскурсию можно приобрести в кассе Псковского музея-заповедника. Телефон для записи и справок: (+7 8112) 66-33-11.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

Палаты у Сокольей башни открылись для посетителей в Пскове
12 августа 2022

Заявку для окончания реставрации церкви в Мелетово оформит Псковский музей-заповедник
12 августа 2022

Группа «Сколот» выступит на фестивале исторической реконструкции в Самолве
12 августа 2022

Псковичей приглашают послушать известные песни Виктора Цоя

12 августа 2022

Концерт «Орган при свечах» пройдёт в Печорах 12 августа
11 августа 2022

Богослужение состоялось в красногородском храме Святителя Николая впервые за сто лет

11 августа 2022

Названо имя нового главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области
11 августа 2022

Зону исторической торговли создадут на площадке фестиваля «Ледовое побоище»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...