Палаты у Сокольей башни открылись для посетителей в Пскове

12:58, 12 августа 2022, ПАИ

Памятник гражданского зодчества XVII века «Палаты у Сокольей башни», который известен псковичам как Дом Ксендза, открыл свои двери для посетителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В рамках экскурсии «Возрождение. Выставка одного музея» можно будет не только прогуляться по двору, рассматривая и изучая особенности архитектуры палат, но и проникнуть внутрь, увидев музейное пространство после реставрации ещё до того, как оно заполнится экспонатами.

Экскурсии проводятся по предварительной записи для групп от 3 до 15 человек:

со вторника по пятницу – в 11:30, 14:00 и 16:00 (есть возможность проведения вечерних экскурсий в 20:00);

в субботу – в 12:00.

Билеты на экскурсию можно приобрести в кассе Псковского музея-заповедника. Телефон для записи и справок: (+7 8112) 66-33-11.