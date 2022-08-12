Палаты у Сокольей башни открылись для посетителей в Пскове
Памятник гражданского зодчества XVII века «Палаты у Сокольей башни», который известен псковичам как Дом Ксендза, открыл свои двери для посетителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
В рамках экскурсии «Возрождение. Выставка одного музея» можно будет не только прогуляться по двору, рассматривая и изучая особенности архитектуры палат, но и проникнуть внутрь, увидев музейное пространство после реставрации ещё до того, как оно заполнится экспонатами.
Экскурсии проводятся по предварительной записи для групп от 3 до 15 человек:
- со вторника по пятницу – в 11:30, 14:00 и 16:00 (есть возможность проведения вечерних экскурсий в 20:00);
- в субботу – в 12:00.
Билеты на экскурсию можно приобрести в кассе Псковского музея-заповедника. Телефон для записи и справок: (+7 8112) 66-33-11.
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