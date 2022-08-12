Псковский Россельхознадзор сообщил смоленским коллегам о нарушениях на котовыставке «Страна Мурляндия»

15:01, 12 августа 2022, ПАИ

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора нашло нарушения при организации выставки кошек «Страна Мурляндия», она работала в одном из торговых центров Пскова с 13 июля по 7 августа. Специалисты направили письмо по этому поводу коллегам в Смоленск, куда дальше повезут животных. Об этом пишет газета «АиФ-Псков».

Длительный срок проведения выставки с животными является нарушением. Также выяснилось, что в некоторых паспортах дата чипирования не совпадала со сроком вакцинации против бешенства. Более того, у некоторых кошек отсутствовали прививки от бешенства, при том, что они обязательны для посещения Псковской области — регион является неблагополучным по бешенству животных. Эту информацию передали в Россельхознадзор, рассказал изданию начальник отдела ветеринарного контроля комитета по ветеринарии Псковской области Роман Нечушкин.

Накануне завершения работы выставки в Пскове Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выдало организаторам предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при проведении подобных мероприятий. Информацию передали в смоленский Россельхознадзор — именно в этот город дальше направилась котовыставка.

«Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора проинформировано управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям о согласовании маршрута перевозки животных в Смоленск и о выдаче предостережения организатору выставки кошек», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно постановлению правительства от марта 2022 года, контролирующие органы не могут проводить проверки и возбуждать дела об административных правонарушениях в тех случаях, где нет угрозы жизни и здоровью людей.