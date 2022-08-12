Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковский Россельхознадзор сообщил смоленским коллегам о нарушениях на котовыставке «Страна Мурляндия»

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора нашло нарушения при организации выставки кошек «Страна Мурляндия», она работала в одном из торговых центров Пскова с 13 июля по 7 августа. Специалисты направили письмо по этому поводу коллегам в Смоленск, куда дальше повезут животных. Об этом пишет газета «АиФ-Псков».

Длительный срок проведения выставки с животными является нарушением. Также выяснилось, что в некоторых паспортах дата чипирования не совпадала со сроком вакцинации против бешенства. Более того, у некоторых кошек отсутствовали прививки от бешенства, при том, что они обязательны для посещения Псковской области — регион является неблагополучным по бешенству животных. Эту информацию передали в Россельхознадзор, рассказал изданию начальник отдела ветеринарного контроля комитета по ветеринарии Псковской области Роман Нечушкин.

Накануне завершения работы выставки в Пскове Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выдало организаторам предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при проведении подобных мероприятий. Информацию передали в смоленский Россельхознадзор — именно в этот город дальше направилась котовыставка.

«Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора проинформировано управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям о согласовании маршрута перевозки животных в Смоленск и о выдаче предостережения организатору выставки кошек», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно постановлению правительства от марта 2022 года, контролирующие органы не могут проводить проверки и возбуждать дела об административных правонарушениях в тех случаях, где нет угрозы жизни и здоровью людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 августа 2022

Псковичек приглашают на обучающий семинар «Текстильное ремесло»
12 августа 2022

Дело семейное: как псковские пчеловоды начали отмечать Медовый Спас

12 августа 2022

Псковский Россельхознадзор сообщил смоленским коллегам о нарушениях на котовыставке «Страна Мурляндия»
12 августа 2022

«Единая Россия» помогает отправлять на лечение в РФ тяжелых больных из Донбасса

12 августа 2022

Баню «Лазавица» в Великих Луках закрыли для подготовки к капремонту
12 августа 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Где мёд, там и пчёлы

12 августа 2022

Всероссийская акция «Книги - Донбассу» стартовала в Пскове

12 августа 2022

Более 90 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...