На место взрыва газа в Гдовском районе прибыли с проверкой

15:01, 12 августа 2022, ПАИ

В Гдовском районе в посёлке Смуравьево-2 проведён осмотр места взрыва газа в квартире, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

Из Пскова на место ЧП прибыли заместитель начальника Управления государственного жилищного надзора Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Печатников О. Б. и первый заместитель генерального директора АО «Псковские коммунпльные системы» Петров В. Г.

Был перекрыт газ в квартире, проведён осмотр газовой системы по подьезду.

У жителей дома проблем с газом нет.

В результате взрыва в квартире, расположенной напротив, повреждена дверь.

Сейчас идут работы по остеклению разбитых окон в квартире, где хозяин намеренно, как показала проверка, перерезал газовый шланг на кухне.