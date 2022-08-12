На место взрыва газа в Гдовском районе прибыли с проверкой
В Гдовском районе в посёлке Смуравьево-2 проведён осмотр места взрыва газа в квартире, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».
Из Пскова на место ЧП прибыли заместитель начальника Управления государственного жилищного надзора Комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Печатников О. Б. и первый заместитель генерального директора АО «Псковские коммунпльные системы» Петров В. Г.
Был перекрыт газ в квартире, проведён осмотр газовой системы по подьезду.
У жителей дома проблем с газом нет.
В результате взрыва в квартире, расположенной напротив, повреждена дверь.
Сейчас идут работы по остеклению разбитых окон в квартире, где хозяин намеренно, как показала проверка, перерезал газовый шланг на кухне.
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