Своя философия, миссия и ценности: «Псковжилстрой» строит будущее на новом уровне

18:11, 12 августа 2022, ПАИ

Успех любой компании во многом зависит от грамотно подобранной команды, гармоничного взаимодействия всех сотрудников. Очень важно, чтобы коллектив в компании был сплоченным, а каждый сотрудник имел стремление и цель, которые будут способствовать развитию и процветанию предприятия. Самое сложное — не отставать от своих целей и продолжать двигаться только вперед, к развитию и успеху. Псковское агентство информации пообщалось с заместителем генерального директора АО СЗ «Псковжилстрой» по маркетингу Ольгой Гороховой и выяснило, чего компания успела добиться с 2020 года, какие новые цели и задачи для себя ставит.

- Как долго вы занимаете свой пост и какие задачи вы уже выполнили? Что изменили с момента вашей работы в «Псковжилстрое»? Какие задачи были перед вами поставлены изначально и насколько процентов вам удалось их выполнить?

- В компании я больше двух лет. Основная задача, которая стояла передо мной – вывести компанию на совершенно другой уровень, чтобы в «Псковжилстрое» была своя философия, миссия и ценности. С этим я справилась еще в первый год работы и, конечно, не одна, а совместно с коллегами. В 2020 году, когда я только пришла в компанию, началась всем известная пандемия, что усложнило работу по развитию, но мы справились, постепенно налаживая рабочие процессы, прежде всего в отделе продаж. В итоге, к концу 2020 года планы, поставленные в апреле, были выполнены на 120 %.

- Какие изменения произошли с компанией за 2 года? Как пополнился ваш коллектив? Какие кадровые перестановки были и как они улучшили работу вашей компании?

- Мы добились больших результатов в развитии компании: ввели более восьми объектов в эксплуатацию, множество семей обрели свой дом. Также начали строительство новых многоквартирных домов и уже сейчас готовится к сдаче еще один наш дом. Кроме того, мы, как генеральный спонсор, провели три марафона по бегу. Это очень значимое спортивное событие для нашего региона.

Что касается коллектива, то мы понемногу растем. В коллективе появились новые люди, готовые делиться своим опытом и знаниями. Отмечу, что у нас новый главнокомандующий - Александр Овчинников, принявший бразды правления в конце 2021 года. Тогда была сложная рабочая ситуация, но наш руководитель справился. Спокойно и постепенно знакомясь с каждым членом команды, он разобрался во всех вопросах, решая поочередно стоящие перед ним задачи.

- В любой компании есть не только победы. С какими трудностями компания столкнулась за эти два года и как вы решаете их? Принимает ли коллектив активное участие в решении трудных задач?

- Трудности есть и будут всегда, без этого никуда в любом деле. Только преодолевая их мы растем как личности, как коллектив, как команда. Каждый отдел четко выполняет свои задачи, помогая решать одну общую. Сейчас готовится к сдаче самый сложный дом на Завеличенской, 28. Совсем скоро все жильцы получат долгожданные ключи от собственных квартир. Над этой задачей трудились все отделы Псковжилстроя и не только.

– Как вы можете охарактеризовать коллектив «Псковжилстроя» сейчас? Есть ли у вас в компании какое-нибудь командное кредо, девиз?

- Мы-команда! Мы дружны! Мы-едины целью! А девиз наш прежний - «Строим будущее нашего города вместе».

- По каким критериям вы отбираете сотрудников? Что важно для компании в выборе, какие качества вы цените?

- В интервью в 2020 году я говорила, что наш сотрудник – человек с хорошим потенциалом, который хочет учиться новому, постоянно «голодный» до новых знаний, нового опыта, с открытым сердцем и умом. Это такой человек, которого не нужно толкать вперёд, подгонять и указывать, что нужно делать. А главное - сотрудник нашей компании должен уметь общаться с людьми. Наличие таких качеств у сотрудников позволяет нашей компании становиться сильнее. Вот кого мы ищем и всегда ждем. «Псковжилстрой» всегда готов рассмотреть новых людей, особенно если они «звёздочки» в своем деле, ведь самые выгодные инвестиции – инвестиции в команду. Ничего не изменилось и в 2022 году, мы по-прежнему ждем в команду активных, целеустремленных людей с живым огоньком в глазах.

- Быть руководителем всегда не просто, нужно уметь отдыхать. Как вы отдыхаете? Может быть вы подсказываете и сотрудникам различные способы отдыха, чтобы они и дальше оставались активными и замотивированными?

- Да, согласна, в современном мире, очень динамичном и требующем от людей большой энергозатратности, находить время на отдых просто необходимо. Мы живем в прекрасном зеленом городе и буквально в 30 километрах от города находятся базы отдыха с озером, лесом. Я люблю природу, поэтому всей семьей выезжаем на выходных на озера, чаще всего на Псковское. А иногда хочется смены картинки за окном, тогда мы едем в Питер. Там всегда есть чем заняться. И спорт, без него никуда! Своих коллег всегда зову с собой, можем вместе выехать за город. Кроме того, часто ходим вместе ужинать в многочисленные кафе нашего города. Общение в неформальной обстановке сближает.

– Отдел продаж – ключевое подразделение любой компании. Менеджеры работают с людьми, это сложно и энергозатратно. Как вы поддерживаете коллег, чтобы они максимально эффективно работали?

- Мы стараемся поддерживать друг друга в любой ситуации, я всегда на связи и открыта к диалогу. Любую ситуацию разберем и найдем решение. Я провожу с менеджерами планерки как в офисе, так и в неформальной обстановке, например, за кофе с пирожными, и делимся новостями в сфере недвижимости, думаем над новыми акциями, которые можем применить в нашей компании.

- Сейчас многие компании помогают приютам с животными, помогают детским домам. В вашей компании есть подобная практика?

- Мы давно дружим с Детским фондом, участвуем в каждой акции, помогаем деткам из малообеспеченных семей. И к новому году, и к 1 сентября, и к Дню защиты детей мы всегда с подарками. Нам присылают фото улыбающихся счастливых детей, трогательно до слез! Вот и сейчас собираем подарки к 1 сентября, наборы к школе, канцелярию, необходимую каждому школьнику от мала до велика.

- Давайте поговорим о цифрах с 2020 по 2022 год. Сколько было сделано за этот период времени? Сколько уже сдали квартир, сколько клиентов к вам обратилось за помощью, сколько объектов построено?

- За два года построено более 10 объектов, в том числе и коттеджи в коттеджном поселке Малая Родина. Получено много наград, дипломов, получен товарный знак. Мы растем, развиваемся и стараемся преодолевать трудности, решать все возникающие проблемы и вопросы. На данный момент строятся два объекта, ЖК Завеличенская, 24 и новый дом в ЖК «Балтийская Жемчужина». В перспективе строительство еще нескольких многоквартирных домов. На достигнутом не останавливаемся.