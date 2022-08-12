Псковская область помогает Бериславскому району в восстановлении памятников

16:57, 12 августа 2022, ПАИ

Партия лакокрасочных изделий и сопутствующих товаров прибыла в Бериславский район из Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Михаил Ведерников.

«Это позволит службам города в кратчайший срок восстановить памятники Великой Отечественной войны, а также пойдет на другие цели по благоустройству города», — прокомментировал Михаил Ведерников.

Напомним, 6 августа губернатор Псковской области объявил, что Псковская область берёт шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области Украины.