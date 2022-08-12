Около 250 человек из Белоруссии ожидается на Днях Витебской области в Пскове
На Днях Витебской области в Пскове, которые пройдут в городе с 2 по 4 сентября, ожидается около 250 человек. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Константин Черный на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации 12 августа.
«Посмотрим еще, как будет влиять начало учебного года, у нас школьные коллективы хорошие. Без творческих коллективов человек 200 будет», - сказал гость медиацентра.
Константин Черный рассказал, что пока витебская делегация осмотрела места для проведения мероприятий: в частности, Финский парк, спортивно-развлекательный парк «Простория» и Псковскую областную филармонию. «Это лучшие места, которые нам предложили. Привезем хороший, достойный белорусский продукт - ковры, ткани, постельное белье», - добавил Константин Черный.
Он подчеркнул, что любой перерыв в подобного рода общении сказывается негативно: «Люди как-то забывают, уходят, а хорошие традиции нужно продолжать. Каждому региону есть что показать. Немаловажный аспект межрегионального объединения и союзничества — поиск вариантов взаимодействия и сотрудничества. Мы же ближайшие соседи, поэтому кому как не нам».
Говоря об ответных мероприятиях в Витебске, Константин Черный заявил, что Дни Псковской области пройдут на таком же достойном уровне.
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