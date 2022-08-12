Возвращающиеся домой беженцы рассказали, как им жилось в Псковской области

18:25, 12 августа 2022, ПАИ

Около 60 проживающих в Псковской области беженцев из ЛДНР и Украины сегодня возвращаются на Родину. О жизни в регионе и родном городе они рассказали в интервью Псковскому агентству информации.

Николай Мурин из Мариуполя проживал в Пушкинских Горах и помогал в ремонте школы-интерната. В интервью он поделился эмоциями от предстоящей поездки. «Мы ждали, когда в городе все успокоится, и мы вернёмся обратно, чтобы помогать его восстанавливать, развиваться там и жить на своей родной земле», - сказал он.

Жительница Мариуполя также дала комментарий о жизни в Псковской области и рассказала, какую помощь ей оказывали местные жители. «Нам здесь очень нравится, но мы поедем сегодня домой в Мариуполь. Здесь нам нравится тем, что природа красивая, люди добрые, отнеслись к нам с пониманием. Помогли нам со всем с трудоустройством, с одеждой...» - рассказала она.

Беженцам из ЛДНР и Украины были предоставлены комфортабельные автобусы для поездки домой.