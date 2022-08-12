ВИДЕО В Пскове проходит концерт «Золото Вены»
Концерт «Золото Вены» проходит в Пскове уже в пятый раз. В эти минуты псковичи и гости города наслаждаются классической музыкой под открытым небом, передает корреспондент ПАИ.
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