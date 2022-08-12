Издатель объяснил, как сейчас проходят экспертизу школьные учебники

21:58, 12 августа 2022, ПАИ

Вице-президент группы компаний «Просвещение» Павел Зенькович разъянил, как проходят экспертизу школьные учебники, чтобы они потом оказались в числе рекомендованных в школах.

На сегодняшний день на государственном уровне удалось создать ряд механизмов, которые позволяют четче контролировать содержание тех учебников, которые входят в так называемый федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в школе. Сейчас Министерство просвещения имеет все инструменты для того, чтобы лично, самостоятельно проводить экспертизу этих учебников.

«Экспертиза эта многоплановая, проводится не только на предмет содержания, но и на предмет изложения материала, психолого-педагогических и различных других аспектов. Только после того, как эти издания проходят такую экспертизу, учебник считается допущенным в школы.

Когда экспертиза была передана в министерство, до сих пор экспертизу каждого учебника проводит несколько экспертов, и в случае, если у них различные оценки, назначается дополнительная экспертиза. Поэтому есть определенная защита от субъективного подхода одного из экспертов.

Все эти фильтры позволили в последнее время государству четче контролировать содержание учебников. Вы посмотрите, той ситуации, которая была раньше, когда было по 15 учебников математики или истории, уже нет, поэтому я думаю, что система постепенно приходит к разумному балансу», - разъяснил Павел Зенькович