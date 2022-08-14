По поручению президента РФ будут выделены средства на детский лагерь в Самолве
По поручению президента РФ будут выделены средства на проектирование Всероссийского детского центра и федерального детского лагеря в Самолве. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона.
Губернатор вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном показали первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко новый мемориал «Александр Невский с дружиной» в Самолве и обсудили планы по дальнейшему развитию территории. Помимо молодежного лагеря, планируется обустроить пешие туристические маршруты, открыть небольшую гостиницу и создать всю необходимую инфраструктуру.
«Чтобы это знаковое место развивалось, привлекая год от года всё больше людей из разных регионов нашей большой страны. Продолжим развитие и молодёжного форума «Истоки», где после открыли вторую смену, осмотрели инфраструктуру и пообщались с участниками», – прокомментировал глава региона.
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