По поручению президента РФ будут выделены средства на детский лагерь в Самолве

12:56, 14 августа 2022, ПАИ

По поручению президента РФ будут выделены средства на проектирование Всероссийского детского центра и федерального детского лагеря в Самолве. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном обращении к жителям региона.

Губернатор вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном показали первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко новый мемориал «Александр Невский с дружиной» в Самолве и обсудили планы по дальнейшему развитию территории. Помимо молодежного лагеря, планируется обустроить пешие туристические маршруты, открыть небольшую гостиницу и создать всю необходимую инфраструктуру.

«Чтобы это знаковое место развивалось, привлекая год от года всё больше людей из разных регионов нашей большой страны. Продолжим развитие и молодёжного форума «Истоки», где после открыли вторую смену, осмотрели инфраструктуру и пообщались с участниками», – прокомментировал глава региона.