Губернатор Псковской области рассказал о посещении трех районов
О посещении трех районов Псковской области рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона губернатор Михаил Ведерников.
Так, с рабочим визитом он посетил Красногородский, Опочецкий и Пыталовский районы. В Опочецком районе это ремонт моста через реку Кудка. Он находится в аварийном состоянии и движение транспорта по нему запрещено.
Сейчас на объекте возводятся объездная временная дорога и временный мост. Эти работы планируется выполнить к началу сентября. Сам же мост будет отремонтирован до конца следующего года.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
14 августа 2022
В Роспотребнадзоре допустили вероятность заражения лихорадкой Западного Нила в России
14 августа 2022
На реке Великой порядка 200 спортсменов приняли участие в первом заплыве на открытой воде