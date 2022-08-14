Губернатор Псковской области рассказал о посещении трех районов

12:57, 14 августа 2022, ПАИ

О посещении трех районов Псковской области рассказал в своем еженедельном обращении к жителям региона губернатор Михаил Ведерников.

Так, с рабочим визитом он посетил Красногородский, Опочецкий и Пыталовский районы. В Опочецком районе это ремонт моста через реку Кудка. Он находится в аварийном состоянии и движение транспорта по нему запрещено.

Сейчас на объекте возводятся объездная временная дорога и временный мост. Эти работы планируется выполнить к началу сентября. Сам же мост будет отремонтирован до конца следующего года.