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Культура

Солисты концерта «Золото Вены» рассказали о своих эмоциях после юбилейного выступления

Солисты Альберт Жалилов и Виоллета Лукьяненко рассказали корреспонденту Псковского агентства информации о своих впечатлениях после 5-го концерта «Золото Вены».

«Знаете, эмоции какие-то другие сегодня. Вот действительно, пять лет все-таки проекту и это ощущалось как-то особенно», – сказал Заслуженный артист Татарстана, оперный певец Альберт Жалилов.

Он подчеркнул, что в этот раз концерт был немного длиннее, чем обычно, были подготовлены премьеры для псковского зрителя. Обратил внимание Альберт Жалилов и на оркест, добавив, что «он всегда прекрасен, но сегодня играл ещё более вдохновенно, видимо все чувствовали эти пять лет».

«Для нас, конечно, каждый концерт очень эмоциональный, но этот какой-то особенный. И грустный, и светлый праздник – пятилетие, взгрустнулось мне почему-то», – поделилась солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко. Солистка добавила, что пять лет – это, конечно, только начало проекта.

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