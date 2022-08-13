Николай Хондзинский: Музыка не прощает фальши и безразличия

15:33, 13 августа 2022, ПАИ

Концерт «Золото Вены» прошел в Пскове 12 августа, после завершения мероприятия дирижёр Николай Хондзинский дал комментарий корреспонденту Псковского агентства информации.

Николай Хондзинский отметил, что для него каждый концерт, как последний. Так дирижёр настраивается, чтобы выкладываться на полную и показывать все нужные эмоции. Для него важно проживать каждое мероприятие «здесь и сейчас».

«Мне кажется, что это очень важно иметь такие эмоции постоянно, потому что музыка не прощает фальши и безразличия», - сказал он.

Напомним, что Николай Хондзинский покидает Псковскую областную филармонию, и сейчас он проводит последние концерты в качестве главного дирижёра Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.