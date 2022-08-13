Во время заплыва на дистанции 5000 м на соревнованиях SwimCup произошёл инцидент
Во время заплыва на дистанции 5000 м на соревнованиях SwimCup произошёл инцидент, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Когда победитель близился к финишной прямой, появилось туристическое судно, которое направлялось прямо на участников соревнований. Судно остановили, все закончилось благополучно, но, по словам корреспондента, который находится на месте соревнований, адреналина это добавило и участникам, и зрителям.
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