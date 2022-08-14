День строителя празднуют в России 14 августа

09:01, 14 августа 2022, ПАИ

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Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. В 2022 году этот день отмечается 14 августа.

Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

Традиционно к этому дню сдаются новые объекты: школы, больницы, мосты, жилые дома. В этот день проходят различные торжественные встречи строителей, поздравительные концерты для работников данной отрасли, с вручением государственных наград лучшим из них и чествованием строителей-ветеранов.