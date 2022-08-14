Полиция задержала подозреваемого в краже псковича

10:22, 14 августа 2022, ПАИ

Сотрудниками отдела полиции УМВД России по Псковской области раскрыта кража велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

О хищении транспортного средства в полицию сообщила псковичка 1987 года рождения. Она пояснила, что злоумышленник украл велосипед из тамбура подъезда многоэтажного дома по улице Госпитальной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ППС был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался ранее не судимый 31-летний местный житель местный житель. При проведении обыска у молодого человека было изъято похищенное имущество. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Расследование продолжается.

