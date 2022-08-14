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Общество

Губернатор региона поздравил псковичей с Медовым Спасом

Фото: Михаил Ведерников

С медовым Спасом и началом Успенского поста поздравил жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Свое поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как отметил Михаил Ведерников, по традиции в этот день люди приносят в храмы мёд, собранный пчёлами в этом году. Он укрепляет здоровье и помогает в болезнях.

«Желаю всем мира, добра, крепости духа и всего самого наилучшего! Берегите себя», – поздравил глава региона.

Напомним, что до 14 августа на улице Пушкина и на территории Детского парка проходит тематическая ярмарка. Подробнее о том, что там можно увидеть и узнать — читайте здесь.

 

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