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Общество

ВИДЕО Полет метеора запечатлел астроном-любитель из Пскова

Яркий метеор потока Персеиды, который наблюдался в 12 августа в 23.56, запечатлел псковский астроном-любитель. Своими фото и видео он поделился в группе «АстроПсков».

«Яркий метеор потока Персеиды, который наблюдался в 12 августа в 23.56. Метеор оставил след, который можно было наблюдать в течении одной минуты. Видео пролета метеора потока Персеиды над крестом часовни на «Савкиной Горке», – прокомментировал астроном.

Напомним, что псковичи могли увидеть метеоритный поток Персеиды  в ночь с 12 на 13 августа. Астрономы обещали, что будет заметно падение до 110 метеоров за час.
 

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