ВИДЕО Полет метеора запечатлел астроном-любитель из Пскова

11:42, 14 августа 2022, ПАИ

Яркий метеор потока Персеиды, который наблюдался в 12 августа в 23.56, запечатлел псковский астроном-любитель. Своими фото и видео он поделился в группе «АстроПсков».

«Яркий метеор потока Персеиды, который наблюдался в 12 августа в 23.56. Метеор оставил след, который можно было наблюдать в течении одной минуты. Видео пролета метеора потока Персеиды над крестом часовни на «Савкиной Горке», – прокомментировал астроном.

Напомним, что псковичи могли увидеть метеоритный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Астрономы обещали, что будет заметно падение до 110 метеоров за час.

