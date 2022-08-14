Более 500 тысяч рублей лишились псковичи за сутки из-за действий мошенников

12:11, 14 августа 2022, ПАИ

За сутки в полицию региона поступило несколько сообщений от граждан Псковской области, которые лишились крупных денежных средств из-за действий мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Великолучанин 1964 года рождения доверился собеседнику, который представился сотрудником банка и предложил перевыпустить кредитную карту. Для этого звонивший попросил сообщить ему смс-коды подтверждения. А после со счета жителя региона исчезло почти 120 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ.

67-летней пенсионерке злоумышленник предложил предотвратить несанкционированное оформление кредита. Однако, вместо кредитных средств со счета исчезли реальные деньги – 270 тысяч рублей. Их женщина перевела по указанным лже-банкиром реквизитам.

Этим же днем псковичке 1939 года рождения позвонил лже-сотрудник силовых структур. Звонивший сообщил, что хочет помочь обезопасить средства пенсионерки от несанкционированного снятия. В результате обмана псковичка лишилась 195 тысяч рублей.

По данным фактам ведется следствие. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество» УК РФ.