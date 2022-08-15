Эксперт оценил эффективность назальной вакцины от COVID-19

08:20, 15 августа 2022, ПАИ

Назальная вакцина против коронавируса, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора центра Александра Гинцбурга.

«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», – отметил он.

Напомним, что Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» 1 апреля.

1 августа сообщалось, что Псковская область находится в стадии закупки устройств для введения назальной вакцины от COVID-19, после этого будет заказана сама вакцина.