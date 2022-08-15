Псковский спортсмен назвал опасным бег в наушниках по городу

09:45, 15 августа 2022, ПАИ

Бег в наушниках в черте города опасен. Об этом заявил руководитель общественной организации PRO SPORT, основатель движения «Беговой Псков», председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин в эфире «Псковского телеграма Online».

Он также отметил, что сам никогда не надевает наушники во время пробежек и ему комфортнее бежать в тишине под пение птиц.

Напомним, что Александр Кузьмин - российский биатлонист, победитель и призер летнего кубка мира среди юниоров 2011 года, победитель общего зачета Кубка мира по летнему биатлону среди юниоров 2011 года. Мастер спорта России по биатлону. Многократный чемпион и призер чемпионата СЗФО по биатлону. Многократный победитель Псковской области по лыжным гонкам.