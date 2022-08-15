Мировые стандарты джаза представят псковичам в «Лофте»
Концерт «Мировые стандарты джаза» состоится в креативном пространстве «Лофт» в Пскове. Вокруг мероприятия уже возник большой ажиотаж, сообщил руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 15 августа.
По его словам, в «Лофте» сейчас проходит одновременно пять выставок местных художников. «Понемногу подбираемся к организации выставки фотографии. До этого у нас все как-то художники выставлялись», - добавил гость студии.
Антон Ковальский также рассказал, что 2 сентября он отметит концертом в «Лофте» свое 40-летие.
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