Мировые стандарты джаза представят псковичам в «Лофте»

09:37, 15 августа 2022, ПАИ

Концерт «Мировые стандарты джаза» состоится в креативном пространстве «Лофт» в Пскове. Вокруг мероприятия уже возник большой ажиотаж, сообщил руководитель креативного пространства «Лофт» Антон Ковальский в прямом эфире программы «Псковский телеграм Online» 15 августа.

По его словам, в «Лофте» сейчас проходит одновременно пять выставок местных художников. «Понемногу подбираемся к организации выставки фотографии. До этого у нас все как-то художники выставлялись», - добавил гость студии.

Антон Ковальский также рассказал, что 2 сентября он отметит концертом в «Лофте» свое 40-летие.