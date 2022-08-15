В Невельском районе появятся новые автобусные остановки

10:41, 15 августа 2022, ПАИ

Новые автобусные остановки появятся на автомобильной дороге Порхов - Успенье в районе деревни Дягильцево Невельского района. Информация размещена на сайте госзакупок 12 августа.

Из документов следует, что определяется подрядчик для выполнения капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения Порхов — Успенье. В рамках договора будут также построены автобусные остановки. Максимальная цена контракта — 1 миллион 251 тысяча 923 рубля.

Срок окончания подачи заявок — 12 сентября. Согласно техническому заданию, подрядчик должен закончить капитальный ремонт дороги и установить остановки до 20 декабря. Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор».