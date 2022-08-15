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Общество

40% псковичей не станут снижать зарплатные ожидания ради трудоустройства

40% псковичей не готовы терять часть заработка ради приема на работу, сообщает сервис SuperJob.

«Я реально оцениваю свои знания, умения и навыки»; «Знание и умение — это тоже товар. Зачем его обесценивать»; «Я ценю свой труд и умею снять с финансовой мели фирму», - сообщают псковичи.

Мужчины чуть менее сговорчивы в финансовых делах, чем женщины. Больше всего же тех, кто не хочет умерить зарплатные аппетиты, среди псковичей с доходом от 50 тысяч рублей в месяц.

Тех же, кто согласен уступить работодателю на финансовых переговорах, — 44%. Впрочем, среди них есть те, кто выработал хитрую стратегию: «Указываю в резюме зарплату чуть выше, чтобы была возможность торговаться».

В среднем же псковичи готовы снизить свои ожидания, как и в прошлом году, на 10%.

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