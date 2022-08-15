Двухлетняя девочка до смерти искусала ядовитую змею

12:33, 15 августа 2022, ПАИ

В Турции двухлетняя девочка искусала до смерти ядовитую змею, сообщают федеральные СМИ и новостные Telegram-каналы.

Как пишут СМИ, девочка играла во дворе в городе Бингоге. Соседи услышали крик и нашли ее с 50-сантиметровой змеей во рту. После убийства змеи соседи оказали ребенку первую помощь и вызвали скорую помощь. Девочка была срочно доставлена в детскую больницу, где находилась под наблюдением в течение 24 часов.

Напомним, что 19 июля жительницу Санкт-Петербурга в деревне под Псковом укусила гадюка.