Wildberries не будет отказываться от своего названия – эксперт

16:03, 15 августа 2022, ПАИ

Маркетплейс Wildberries не будет полностью отказываться от своего основного названия. По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, «Ягодки» – рекламная акция в преддверии распродажи, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, они не будут отказываться от названия. Это просто разовая маркетинговая акция перед распродажей», – считает Зыков. В Роспатенте сообщили федеральному агентству, что заявки на «Ягодки» от Wildberries не поступало.

Напомним, что 15 августа маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки», в шапке сайта отображаются разные виды ягод: клубника, малина, черника и ежевика. В начале июня глава Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что думает о смене названия маркетплейса. С таким заявлением она выступила на форуме «Неделя российского ретейла» в ответ на слова главы Минпроторга Дениса Мантурова о засилье иностранных наименований в торговле.