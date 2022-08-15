Билеты на фестиваль «Музыка на воде» в Пскове можно купить со скидкой 30%
19 и 20 августа в псковском дендропарке у Мирожского монастыря состоится фестиваль классической музыки «Музыка на воде». Билеты на концерт под открытым небом со скидкой 30 % можно приобрести по «Пушкинской карте», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.
19 августа на фестивале выступит лауреат международных конкурсов Аяко Танабе (скрипка, Япония) и лауреат международных конкурсов, солистка Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Лилия Гайсина (сопрано) в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением дирижёра Николая Хондзинского.
20 августа гости фестиваля услышат лауреата международных конкурсов, приглашённую солистку Государственной оперы Штутгарта Марию Айан (сопрано) и лауреата российских и международных конкурсов, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрия Хромова (тенор) в сопровождении оркестра.
Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова.
Купить билеты можно здесь.
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