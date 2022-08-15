Богатство веков: «Псковская правда» подготовила лонгрид об археологических раскопках в Пскове
«Псковская правда» и Археологический центр Псковской области» подготовили лонгрид к юбилею первых археологических раскопок в Пскове.
Мультимедийный лонгрид посвящён тому, как археологическое изучение Пскова прошло путь от небольших научных исследований до масштабных охранных работ, а его история наполнялась известными именами, громкими открытиями и драматическими событиями.
Из материала можно узнать, как проводились первые раскопки в Пскове, что нашли археологи в зоне реновации территории бывшей Псковской ТЭЦ и во время других раскопок, посмотреть, как проходили работы по восстановлению Варлаамовской башни и многое другое.
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15 августа 2022
Богатство веков: «Псковская правда» подготовила лонгрид об археологических раскопках в Пскове