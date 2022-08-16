«Луки-Энергия» проведёт матч в поддержку жестоко избитой восьмилетней девочки

10:38, 16 августа 2022, ПАИ

Футбольная команда «Луки-Энергия» проведёт благотворительный матч в поддержку жестоко избитой восьмилетней великолучанки, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

«Призываем всех неравнодушных великолучан и гостей города посетить этот матч. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены родителям пострадавшей девочки Маши. «Луки-Энергия» приглашает всех на стадион! Команде нужна ваша горячая поддержка, а девочке — ваша финансовая помощь», — призывают организаторы.

Благотворительный матч пройдёт в рамках домашней игры 7-го тура первенства России сезона 2022–2023 годов с командой «Ядро» из Санкт-Петербурга.

В перерыве матча пройдёт выступление двух танцевально-хореографических коллективов. Образцовый хореографический коллектив «Клякса» под руководством Анны Аксёновой покажет болельщиками музыкальную миниатюру «Родина», а «Жемчужина» под руководством Анны Мисун предложит постановку «Недетское время».

Матч состоится 21 августа в 16:00 на стадионе «Экспресс».

Напомним, что несовершеннолетний жестоко избил восьмилетнюю великолучанку в Тверской области. В настоящее время девочка находится в больнице. Подросток арестован, идёт расследование уголовного дела. Девочке предстоит дорогостоящее и длительное лечение.