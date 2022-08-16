Псковский театр драмы откроет новый сезон 23 августа спектаклем по Булгакову

10:32, 16 августа 2022, ПАИ

23 августа спектаклем «Зойкина квартира» в Пскове откроется 117-й театральный сезон, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра.

Режиссёр спектакля – Сергей Потапов, ученик Марка Захарова, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутии), автор спектаклей, отмеченных Национальной театральной премией «Золотая маска».

Действие трагической буффонады Булгакова разворачивается в 1920-х годах в Москве. Зоя Пельц предпринимает последнюю судорожную попытку выбраться из Советской России. А чтобы накопить крупную сумму денег – открывает в своей роскошной многокомнатной квартире на Садовом кольце модное ателье. Хотя, кажется, это не совсем ателье. Или даже совсем не ателье, а «весёлый дом», попросту бордель. Но авантюрным планам Зои Денисовны и её мечтам оказаться к Рождеству в Париже сбыться не суждено.

Премьера спектакля «Зойкина квартира» состоялась в Псковском театре драмы в прошлом сезоне. Спектакль тепло приняли зрители Пскова, Петербурга (поклонники творчества Кристины Кузьминой приезжают посмотреть на её новую актёрскую работу), театральные критики.

Главную роль 23 августа исполнит артистка Псковского театра драмы Наталья Петрова. В спектакле также заняты Камиль Хардин, Максим Плеханов, Денис Кугай, Ксения Чехова, Ангелина Курганская, Александр Овчаренко и другие.

Спектакль «Зойкина квартира» состоится 23 августа в 19:00 на большой сцене Псковского театра драмы. Купить билеты можно на официальном сайте театра.

В афишу августа также вошли два новых спектакля – «Ночь печальна» по произведениям Бунина и Рахманинова (24 августа) и «Што-с» по повести Лермонтова (25 августа). Артистка театра и кино Ирина Евдокимома, сотрудничавшая с театрами «Современник», «Мастерская Петра Фоменко», Московским ТЮЗом, Театром музыки и поэзии Е. Камбуровой, на псковской сцене представит свои моноспектакли впервые.

В августе театральный зритель сможет посетить новинки прошлого сезона – спектакль «Дядя Ваня» по Чехову и «Морфий» по Булгакову, пушкинскую «Метель», чеховского «Ионыча», моноспектакль народного артиста России Игоря Волкова «Весёленькое кладбище» и спектакль-кабаре «Постой, паровоз!».

Билеты на спектакли августа и сентября уже в продаже. С афишей Псковского театра драмы можно ознакомиться на официальном сайте drampush.ru.