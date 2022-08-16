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Политика

Александр Серавин назвал высокими шансы внедрения ДЭГ на территории всей Псковской области

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) увеличивает легитимность выборов, сказал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, отвечая на вопрос Псковского агентства информации о перспективах внедрения ДЭГ на всей территории региона.

«Нам с Игорем Александровичем (Соповым, председателем избирательной комиссии Псковской области. – ПАИ) грех жаловаться в этом вопросе. Он был моим замом в Ассоциации электронной электоральной политики, мы с 2015 года рассказывали, что это надо делать, объясняли, почему, как и как рассказывать об этом», – отметил он.

«Я считаю, что это увеличивает легитимность выборов. Можно потратить всего несколько минут – и твой голос будет учтён. И не будет такого: я бы рад, но вот грибы пошли. Просто проголосуй, собирая грибы или сидя в лодке, смотря, как клюёт лещ. Надеюсь, что больше людей примет участие в выборах, что положительно скажется на общих результатах», – сказал эксперт.

Шансы на внедрение ДЭГ в 2023 году на выборах на всей территории Псковской области «крайне высокие», считает Александр Серавин. «По крайней мере, могу сказать, что я буду радеть за это», – подчеркнул он.

В сентябре 2022 года дистанционное электронное голосование впервые будет применено в регионе на выборах депутатов Псковской городской Думы. По числу заявлений, поданных на участие в ДЭГ, Псков находится в лидерах в России.

Полностью эксклюзивное интервью с заместителем губернатора Александром Серавиным смотрите в специальном видеопроекте ПАИ «Гвоздь телеграма». Текстовую версию читайте здесь.

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