Александр Серавин назвал высокими шансы внедрения ДЭГ на территории всей Псковской области

11:52, 16 августа 2022, ПАИ

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) увеличивает легитимность выборов, сказал заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, отвечая на вопрос Псковского агентства информации о перспективах внедрения ДЭГ на всей территории региона.

«Нам с Игорем Александровичем (Соповым, председателем избирательной комиссии Псковской области. – ПАИ) грех жаловаться в этом вопросе. Он был моим замом в Ассоциации электронной электоральной политики, мы с 2015 года рассказывали, что это надо делать, объясняли, почему, как и как рассказывать об этом», – отметил он.

«Я считаю, что это увеличивает легитимность выборов. Можно потратить всего несколько минут – и твой голос будет учтён. И не будет такого: я бы рад, но вот грибы пошли. Просто проголосуй, собирая грибы или сидя в лодке, смотря, как клюёт лещ. Надеюсь, что больше людей примет участие в выборах, что положительно скажется на общих результатах», – сказал эксперт.

Шансы на внедрение ДЭГ в 2023 году на выборах на всей территории Псковской области «крайне высокие», считает Александр Серавин. «По крайней мере, могу сказать, что я буду радеть за это», – подчеркнул он.

В сентябре 2022 года дистанционное электронное голосование впервые будет применено в регионе на выборах депутатов Псковской городской Думы. По числу заявлений, поданных на участие в ДЭГ, Псков находится в лидерах в России.

Полностью эксклюзивное интервью с заместителем губернатора Александром Серавиным смотрите в специальном видеопроекте ПАИ «Гвоздь телеграма». Текстовую версию читайте здесь.