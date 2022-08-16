Пскович выиграл в лотерею 2 млн рублей

11:34, 16 августа 2022, ПАИ

В июле теперь уже экс-житель Пскова Денис Вивиуровский впервые принял участие в государственной лотерее и в одночасье стал миллионером. Благодаря билету моментальной лотереи пскович выиграл 2 миллиона рублей, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«В июне я с семьёй переехал в Краснодар. В процессе обустройства на новом месте нам понадобился скотч. Решили с женой пойти на ближайший рынок. По пути вспомнили, что её отец пару раз настойчиво советовал нам купить лотерейный билет. Интуиция подсказывала ему, что кому-то из нас должно повезти, — рассказал мужчина. — На рынке как раз увидели киоск «Столото» и выбрали по билету. Почему-то моя рука потянулась именно к моментальной лотерее».

Выбрав случайный билет из пачки, Денис сразу стёр защитный слой и попросил продавца проверить результат. «Когда сотрудница «Столото» озвучила сумму выигрыша, как ни странно, я отреагировал спокойно. Жена, напротив, чуть не станцевала от радости, — поделился участник. — Я и представить не мог, что вот так с первого раза выберу счастливый билет. Вот уж действительно новичкам везёт!»

Денис работает газоэлектросварщиком. Призовые средства мужчина вложит в качестве первоначального взноса в собственное жильё.

