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Общество

50 млн рублей выделят Великим Лукам на благоустройство и ремонт дворов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым работы по ремонту дворов, проездов и дорог. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.

На встрече было принято решение выделить дополнительно из регионального бюджета 50 млн рублей Великим Лукам на благоустройство и ремонт дворов и проездов.

Ориентировочный список объектов, которые будут приведены в порядок, уже подготовлен, в него войдёт около 20 территорий, в том числе двор на улице Л. Шмидта, 12, две территории на улице Вокзальной у домов № 28 и 30 и две – на Октябрьском проспекте у домов № 13 и 126. Основное внимание уделено тем пространствам, в отношении которых поступило больше всего обращений великолучан.

«Обсудили ход реализации крупнейших дорожных проектов, в том числе и в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Так, с 2023 года начнётся поэтапный ремонт региональной автомобильной дороги Пыталово – Ритупе в Пыталовском районе. Местные жители неоднократно жаловались на плохую дорогу – будем постепенно приводить её в порядок», – отметил глава региона.

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