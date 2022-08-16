ВИДЕО Как проходит конный поход «Александрова дорога»

14:26, 16 августа 2022, ПАИ

С какими сложностями столкнулись участники исторической реконструкции похода «Александрова дорога»? Кто принимает участие в путешествии? Сколько километров в день проходит конная дружина, как они везут с собой еду? Что увидят зрители на фестивале в Самолве?

Обо всём этом и многом другом в эфире проекта ПАИ-live рассказал гендиректор фонда «Александрова гора» Михаил Грушин.

В рамках празднования победы русского воинства под предводительством князя Александра Невского на Чудском озере с 16 июля по 20 августа в России проходит историческая реконструкция похода Александра Невского 1241-1242 гг. «Александрова дорога». Поход проходит от Переславля-Залесского до мемориального комплекса в деревне Самолва Гдовского района.