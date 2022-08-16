Более 250 человек заразились коронавирусом в Пскове за неделю

13:28, 16 августа 2022, ПАИ

В Пскове за неделю зарегистрировано 258 случаев COVID-19, или 42,6 % от общего количества заболевших, заболеваемость составила 123,19 на 100 тыс. населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В Великих Луках за неделю зарегистрировано 59 случаев, заболеваемость составила 65,20 на 100 тыс. населения.

Ранее сообщалось, что на территории Псковской области за неделю заболеваемость новой коронавирусной инфекцией увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 49,6 % (на 201 случай) и составила 97,70 на 100 тыс. населения – 606 случаев (на 31-й неделе – 65,30 на 100 тыс. населения, 405 случаев).