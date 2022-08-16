Эксперт: Проект «Твой регион - твои возможности 2.0» перезагружает системные отношения

14:34, 16 августа 2022, ПАИ

Проект «Твой регион - твои возможности 2.0» способствует перезагрузке системных отношений. Об этом заявил автор моделей и технологий анализа и развития постсоветских территорий Святослав Мурунов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 16 августа.

По словам Святослава Мурунова, человеком сейчас движет саморазвитие, и должен соблюдаться баланс интересов. В качестве примера эксперт привел тот факт, что в сельской местности живут люди, занимающиеся охотой и рыбалкой, и те, кто занят управлением.

«Мы все очень разные люди, у всех свои интересы. Зачем в деревне бизнес-аналитика? А в городе, наоборот, это важно. Тут как раз чем интересен проект, что он делает перезагрузку системных отношений», - сказал Святослав Мурунов.

Добавим, проект «Твой регион - твои возможности 2.0» направлен на создание акселератора и профессионализацию сообществ малых городов и сельских территорий – сети «комьюнити центров» на площадках муниципальных проектных офисов для формирования и укрепления связей между сообществами, направленных на создание проектов развития малых городов Псковской области.