В Пскове завершилась приёмка школ к новому учебному году

15:50, 16 августа 2022, ПАИ

В Пскове завершена ежегодная приемка учреждений к новому учебному году. В этом году она прошла с 10 по 16 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Комиссия оценила состояние учебных кабинетов, групповых и спален, игровых площадок, пищеблоков и многое другое. В ее состав вошли работники Управления образования администрации Пскова, сотрудники Росгвардии, УМВД России, Роспотребнадзора, а также представители родительской общественности. В ходе проверки комиссия посетила общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования и детские сады. Всего 94 объекта.

В организациях проверили паспорта безопасности, работу тревожной кнопки, соответствие требованиям по категорийности организации. Особое внимание уделено соблюдению требований СанПин при организации питания детей. Также комиссия проанализировала целевое расходование денежных средств, выделенных на подготовку к новому учебному году.

В рамках подготовки в учреждениях проведены косметические ремонты, закуплена новая мебель для открытия первых классов, обновлены дополнительные фонды учебников, закуплены обеззараживающие средства.

По словам начальника Управления образования администрации Пскова Анны Кузыченко руководители образовательных организаций и детских садов ответственно подошли к приемке. Также она отметила, что все учреждения признаны готовыми к новому учебному году. Небольшие недочеты, выявленные комиссией в отдельных учреждениях, в ближайшее время будут устранены.

В Пскове приемку также прошли учреждения дополнительного образования: детские музыкальные школы, художественная школа и школа искусств.