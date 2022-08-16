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Общество

Об участниках концерта в Варлаамовской башне рассказали в Псковском музее

Фото: Роман Дмитриев

19 августа в Варлаамовской башне в исполнении солистов «Музыкального общества имени императрицы Александры Федоровны» из Санкт-Петербурга прозвучат произведения Баха, Генделя, Каччини и других композиторов. Об участниках концерта рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Одна из участниц концерта - Вера Чеканова (сопрано), солистка Михайловского и Мариинского театров, которая также является доцентом кафедры сольного пения РГПУ им. А. И. Герцена. Вера Чеканова дебютировала на сцене в 2007 году в Михайловском театре. В дальнейшем на различных российских площадках исполнила партии Графини в «Свадьбе Фигаро», Сюзанны в «Севильском цирюльнике» Россини, Феи в «Золушке» Массне. Участвовала в фестивалях OpernWerkstatt, EARLYMUSIC, Les Lumières, Базельском фестивале старинной музыки.

Также в Варлаамовской башне выступит солистка Московской филармонии Евгения Гришаева (сопрано) и солистка театра «Антрепризы», лауреат Международных конкурсов Анна Софф (меццо-сопрано).

Концерт начнется в 19:00 в Варлаамовской башне (улица Леона Поземского, 46). Телефон для справок 8 (8112) 29 22 59.

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте Псковского музея-заповедника.

 

 

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