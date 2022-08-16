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Страна и мир

Соседняя Латвия захотела ограничить въезд россиянам по шенгенским визам

Шенгенская виза в Латвию. Фото: ovisah

Власти Латвии хотят ограничить въезд в страну по «шенгену» для россиян, сообщил телеканал «360°». Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. По его словам, в планах также перестать продлевать россиянам вид на жительство (ВНЖ). Пока это решение неофициальное, соответствующий проект должно разработать МВД страны.

Ранее с призывом ввести запрет на выдачу гражданам России шенгенских виз выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он считает, что, наряду с экономическими санкциями против России, нужно также запретить выдачу ее гражданам шенгенских виз. Ринкевичс также заявил о поддержке Украины и готовности Латвии оказать ей всяческую поддержку.

В начале августа посольство Латвии в России приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок «в связи с международной ситуацией».

Ранее, о сокращении выдачи виз Россиянам заявила Финляндия, а Эстония закрыла для наших соотечественников границу.

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