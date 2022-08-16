Два человека пострадали в результате взрыва колеса мопеда
В Островском районе у деревни Рубенята у 65-летнего водителя мопеда, во время движения, взорвалось колесо.
В результате ДТП пассажирка мопеда госпитализирована в медучреждение. Водитель от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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